涉嫖16歲少女 檢察官遭收押
彰化地檢署檢察官蔡曉崙，涉嫌於104年間與16歲少女性交易，之後還多次媒介他人共享，台中地檢署日前偵查另一起少女性交易案時意外發現此事，經長期監控，13日指揮廉政署、台中警方拘提蔡，並查扣相關證據。
台中地檢署襄閱主任檢察官郭錦東表示，蔡曉崙涉嫌於104年2月間、以每次3500元價格與16歲少女性交易，之後還多次媒介該少女與其他男客交易，台中地檢署婦幼專組是追查另一件案件時接獲線報，發現他們幾乎都使用line群組聯繫、交易。
據了解，因群組皆使用代號，且line對話中虛虛實實，甚至，蔡曉崙在群組中代號為「小輪子」，並自稱自己是律師，檢方抽絲剝繭、追查許久，才終於確定他的身分。
台中地檢署檢察官昨帶隊，指揮台中市警方、廉政署與台中憲兵隊共62人，到彰檢拘提蔡曉崙，並查扣通訊、line相關通聯紀錄，蔡曉崙經訊問後，今年凌晨被依《兒童及少年性剝削防制條例》聲請羈押獲准。
(中時)
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