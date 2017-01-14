國際勞工組織：巴西高失業加深社會不安

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國際勞工組織發布最新報告指出，全球經濟低速運轉，造成世界各地動盪不安，而巴西當地因為失業率居高不下，將讓局勢更加惡化。

國際勞工組織（ILO）指出，世界經濟成長令人失望，沒有創造足夠的就業機會，導致失業率節節攀升。

如此一來，國際勞工組織預測2017年全球失業率將從5.7%上升至5.8%，失業人數也將較去年增加340萬人，今年全球失業人口上看2億110萬人。

巴西地理統計局（IBGE）數據指出，2016年11月巴西失業率11.9%，失業人數1210萬人。

國際勞工組織表示，不滿加上缺乏工作機會，讓更多人決定移民，估計去年全球的國際移民人數約2.32億人，其中89%在工作年齡。

國際勞工組織預估，2016年巴西國內生產毛額（GDP）衰退3.3%，拉低拉丁美洲和加勒比海地區的整體表現。

該組織預測，今年巴西失業率上看12.4%，較2016年增加1個百分點。1060114

(中央社)