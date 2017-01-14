連任問題 柯文哲：若只4年像曇花一現

台北市長柯文哲14日出席活動時被問及有關連任的問題，柯文哲說，企業文化不是1、2天可以解決，不像是編列預算，「若只有4年就像是曇花一現，就沒有效，要讓信念變成大家的原則，需要時間」。中央社記者劉建邦攝 106年1月14日

台北市長柯文哲今天被問及有關連任的問題，柯文哲說，企業文化不是1、2天可以解決，不像是編列預算，「若只有4年就像是曇花一現，就沒有效，要讓信念變成大家的原則，需要時間」。

柯文哲上午出席「年終送暖愛心園遊會」，會後接受聯防，媒體詢問，什麼原因決定要競選連任。

柯文哲說，企業文化不是1、2天可以解決，就像是編列預算，是否追加以及是否確實，都可掌握，後來發現，若「只有4年就像是曇花一現，就沒有效」，這需要很堅定態度，堅持自己價值理念，並讓信念深根成大家的原則，「這需要時間」。

柯文哲表示，「認真地把每一天的事做好，就是連任最好的準備」，不要想東想西，兩年任期一路跌跌撞撞，有很多可以改進的地方，但一直都在改進。

媒體詢問，很多台北市議員收到台南市長賴清德春聯，柯文哲表示，「這又怎樣」，每個人會盡力去做事，很多事情都滿正常，就像以前當醫生時，常跟家屬說，若煩惱對事情有幫忙，那就坐下來煩惱，若沒有用，想那麼多幹嘛。

至於大巨蛋是否可在任期內解決，柯文哲說，大巨蛋是一個信念價值，要蓋可以，但是第一要安全，第二要合作，「我會做到最好」。1060114

(中央社)