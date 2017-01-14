沉迷賭博電玩 男涉飛車搶金項鍊
曾姓男子疑沉迷賭博電玩，涉嫌騎乘掛失竊車牌的機車，飛車搶奪一名婦人金項鍊後加速逃逸，高雄市警方過濾約百支監視器循線逮人，但金項鍊已遭變賣，員警押解找回失竊車牌。
高雄市警察局楠梓分局今天表示，曾男涉嫌騎乘掛失竊車牌的機車，於高雄市國昌街飛車搶奪被害人脖子上的金項鍊，隨後加速逃逸。
警方獲報查出作案機車所懸掛的車牌是於左營區失竊，楠梓警分局與左營警分局合作偵辦，查出涉案人為住岡山的曾男。
警方準備前往查緝時，在楠梓區藍昌路恰巧發現曾男騎車停等紅燈，隨即上前逮捕，曾男一度否認犯案，員警提示他所犯案相關監視器畫面後，自知難以狡辯才坦承犯行，並供稱搶來的金項鍊拿至銀樓變賣，警方隨後循線查獲所使用後丟棄的失竊車牌共4面。
警詢後，全案依竊盜、搶奪等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，警方持續追查是否另涉及其他案件。1060114
(中央社)
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