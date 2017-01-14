澎湖食物銀行平台 弱勢家庭換年節用品

澎湖縣實物銀行大平台，提供齊全的年節民生必需用品，今天在身障中心提供年節必需用品，供300多戶弱勢家庭自己來換取年節所需用品，讓弱勢家庭也都能過個好年。

澎湖縣政府供「食（實）來運轉過好年 獻愛集福大平台」，今天在身障福利服務中心舉行寒冬送暖活動，現場準備的民生物資用品，應有盡有，讓弱勢家庭每戶分配100點的兌換點數券，每戶可憑點數兌換取家庭年節所需要的物資，並安排有義剪與健康諮詢等，場面溫馨。

澎湖縣長陳光復感謝在這歲末寒冬，有地方48個公益社團等單位與個人捐贈這麼多的民生物資與用品給食物銀行，趕在春節前分送給弱勢家庭，讓他們也能過個好年，現場還包括有國際獅子會、蘭馨交流協會等10餘單位，還現場加碼紅包，讓縣長滿感動，一一回贈感謝狀。

澎湖縣政府社會處長蘇啟昌表示，食物銀行自民國102年開辦以來，地方各界捐贈的金錢與民生物資，計有126個單位與個人，累積高達新台幣682萬餘元，弱勢家庭計有6549人受惠，未來仍將持續性的辦理全方位的社會福利服務。1060114

(中央社)