涉媒介性交易 彰化檢察官遭羈押

台灣彰化地方法院檢察署蔡姓檢察官涉嫌於民國104年間與未成年少女性交易後，還多次媒介少女與他人性交易，台中地檢署昨天拘提蔡姓檢察官到案，經複訊後今天聲請羈押獲准。

中檢襄閱主任檢察官郭景東表示，蔡姓檢察官涉嫌於民國104年以1小時新台幣3500元代價，在台中市與未滿18歲少女性交易1次後，接著在同一年多次媒介這名少女與其他男客性交易。

中檢與彰化地檢署共同辦案，昨天上午8時50分由中檢帶隊，指揮法務部廉政署中部地區調查組廉政官、台中市政府警察局及台中憲兵隊等司法警察共62人，拘提蔡姓檢察官到案，同步在辦公處所調取相關證據，另約談關係人10人及查扣相關證物。

郭景東表示，蔡姓檢察官經複訊後，凌晨以涉嫌兒童及少年性剝削防制條例罪嫌重大，且有事實足認有逃亡及滅證、勾串證人之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准。1060114

(中央社)