NBA》還在硬凹！羅斯談離隊：家人永遠第1位

羅斯雖跟安森尼(左)、尼克總教練荷納塞克(中)道過歉，可是兩人真的可以接受嗎？(美聯社資料照)

先前毫無預警，也沒報備就直接離隊返回芝加哥的尼克「飆風玫瑰」羅斯，就算面臨20萬美元重罰，似乎仍不打算說出實話，他在14日表示，「我的家人永遠擺在第1位，我做出離隊決定時，從沒想過人們怎麼看待這件事情！」

其實明眼人都清楚，羅斯的擅自離隊，主因仍是他跟尼克總教練荷納塞克之間溝通發生問題，也始終無法在尼克打出應有身價，隨著他在第4節呆坐板凳的場次逐漸增加，羅斯只是選擇最直接，且有點衝動幼稚的方式來面對。

「我只是回到芝加哥家裡，做了我該做的事，我的家人比任何事情重要，我會接受罰款或其他處分，」羅斯說，「我知道我的作法讓人們有猜測空間，但這跟那一切無關，好的方面是尼克高層知道究竟發生什麼事，我們有了共識。」

儘管羅斯口頭上這麼說，事實上這次離隊風波，已讓羅斯個人與尼克團隊形象帶來相當大的負面衝擊，他雖放話很想在今年夏天成為非受限自由球員後，跟尼克完成續約，如今尼克高層是否這麼想，恐怕要等今夏才能揭曉答案了。

(中時電子報)