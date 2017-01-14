NBA》還在硬凹！羅斯談離隊：家人永遠第1位
先前毫無預警，也沒報備就直接離隊返回芝加哥的尼克「飆風玫瑰」羅斯，就算面臨20萬美元重罰，似乎仍不打算說出實話，他在14日表示，「我的家人永遠擺在第1位，我做出離隊決定時，從沒想過人們怎麼看待這件事情！」
其實明眼人都清楚，羅斯的擅自離隊，主因仍是他跟尼克總教練荷納塞克之間溝通發生問題，也始終無法在尼克打出應有身價，隨著他在第4節呆坐板凳的場次逐漸增加，羅斯只是選擇最直接，且有點衝動幼稚的方式來面對。
「我只是回到芝加哥家裡，做了我該做的事，我的家人比任何事情重要，我會接受罰款或其他處分，」羅斯說，「我知道我的作法讓人們有猜測空間，但這跟那一切無關，好的方面是尼克高層知道究竟發生什麼事，我們有了共識。」
儘管羅斯口頭上這麼說，事實上這次離隊風波，已讓羅斯個人與尼克團隊形象帶來相當大的負面衝擊，他雖放話很想在今年夏天成為非受限自由球員後，跟尼克完成續約，如今尼克高層是否這麼想，恐怕要等今夏才能揭曉答案了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。