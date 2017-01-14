張清照發冬令物資 讓弱勢家戶好過年
「寒冬送暖、弱勢溫馨！」台中市議會副議長張清照寒冬送暖，今天一早到梧棲頂寮里協助發放冬令救濟物資，並出錢出力，派「清年軍」到沙鹿「家樂福」前發放冬令救濟物資，讓弱勢過好年。
梧棲頂寮里長鐘金水每年春節前辦冬令救濟，鐘金水說，這次發放一些日常用品，包括泡麵，衛生紙及食品，共50戶貧戶受益。張副議長感謝愛心人士的捐助，也感謝里長鐘金水每年辦這有意義的活動。今天一早雖然下著雨，張清照親自協助搬運物資給弱勢民眾，讓張姓老阿嬤感動地說「足甘心」！
張清照配合「台中港龍慈善協會」，除出錢出力除捐款外，一早也派出15位年輕力壯的「青年軍」去搬運物資，協助發放泡麵，白米，油等日常用品給150戶的貧戶。
張清照說，社會處處有溫情，弱勢族群需要大家的協助，冬令救濟不分你我，只要能力，出錢或出力都是善舉。他的「清年軍」經常協助社團幫助弱勢，學習付出是最好的人生功課。
(中時)
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