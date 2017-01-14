金門馬》小五曾誤跑10K 18歲高中生封后
2017年金門馬拉松，14日11.2公里女子組由18歲金門高中高三楊郁萱封后，她自爆小時候的糗事，國小五年級就曾參賽廈門馬拉松，報名5公里卻誤打誤撞跑完10公里，不過也意外奠定她長跑基礎。
身為金門人的楊郁萱，第3次跑金門馬，從兩年前的分組第4今年一舉躍居女總排第1。國小五年級開始接觸田徑，國二還是練中長距離800公尺、1500公尺，高中才改練馬拉松。她分享自己小五初練田徑時，就曾挑戰夏門馬拉松，一跑就是10公里。
「其實那時候真的是誤跑」，楊郁萱笑說，「可能是跑錯還是錯過終點，就覺得5公里怎麼那麼遠。結果後來才有人跟我說5公里早就超過了，但他很好心陪我一起跑完。」
女子總排第2則是位輕熟女，湯學莉特地從台北來金門比賽，湯學莉說，「2年前就想報一直報不到，因為報名實在太踴躍。金門馬就是風比較大。」
湯學莉不僅是長跑健將也是位游泳好手，還曾在全國分齡賽50公尺蛙式破全國，湯學莉保持運動習慣，「一三五游泳、二四六練跑步。」
(中時電子報)
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