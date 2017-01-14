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1月14日中視午間新聞搶先看

今天1月14日的中視午間新聞搶先看：

追機油包 機械油包子 全被雙北民眾吃下肚?

民眾爆料，食品公司製作包子的過程，竟然用機械潤滑油，銷往了雙北市，稽查人員立即勒令停業，繼續追查流向。

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火車撞人 男大生搭錯車走軌遭撞死 只賠10萬

新北市郭姓男大聲，前年在樹林火車站買票搭車要回板橋，但誤上沒載客的太魯閣號到樹林調車場，因此下車沿鐵軌走回樹林，不慎遭另一列車撞死

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低溫大雨 今晨淡水低溫11.8℃ 玉山有望降雪!

大陸冷氣團發威，清晨最低溫出現在淡水，只有11.8度，台北和基隆測站也測到今年入冬最低溫12.4度，明天以前三千公尺以上高山也有機會下雪。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蔣育圻播報的中視午間新聞！

(中時電子報)