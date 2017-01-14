獲二星認證 中市華美黃昏市集邀民同樂
台中市華美黃昏市集去年獲經濟部頒發優良市集二星認證，成為台中第一個被認證的黃昏市集！為慶祝這份殊榮，市集15日下午3時將舉行回饋狂歡購物節，並有超過萬元的現金禮券紅包抽獎活動，邀民眾一同分享喜悅。
經發局長呂曜志表示，台中市去年共有兩個攤販集中區獲得二星認證，華美黃昏市集為其中之一，在交通、衛生環境、消費者服務、社區回饋、市集自治會組織、協助市府政策推行等評選項目獲得良好成績。
經發局指出，華美黃昏市集為中市府列管在案的攤販集中區，也是台中第一個黃昏市集，已有三十餘年的歷史，在所有攤商的努力與政府輔導下，去年榮獲經濟部頒發優良市集二星認證，成為台中市第一個被認證的黃昏市集。
華美黃昏市集攤販集中區管理委員會表示，明日民眾到華美打卡、玩遊戲，就可現場抽紅包；此外，還有特技表演、薩克斯風演奏、模仿秀等精采節目，以及氣球老師折氣球，要送給現場的小朋友，希望親子同樂。
管委會明天也將首次推出黃昏市場「限量年菜特賣會」，8道年菜只要1,888元，有佛跳牆、鵝汁滷筍干、全味香燻臘肉、鹿茸冬蟲烏骨雞等，限量100套預購名額。
(中時)
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