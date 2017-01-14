巴西米納斯吉拉斯州黃熱病疫情緊急
巴西東南部米納斯吉拉斯州政府宣布，州內爆發黃熱病地區的152座城市，未來180天將進入緊急狀態。
米納斯吉拉斯（Minas Gerais）州衛生廳指出，今年來該州疑似感染黃熱病死亡通報案例增至30人，較上星期報告新增16例。疑似病例則達110例。
衛生廳指出，30宗死亡案例中，10宗感染黃熱病死亡的可能性很大，因患者經初步化驗結果呈陽性。
152個進入公共衛生緊急狀態的城市中，21個已通報疑似黃熱病病例。衛生廳說明，採取擴大關注範圍的措施是為了便利監測病例。
黃熱病是一種由病毒引起的急性發燒傳染病，若不迅速治療，可以在一星期左右致死。
黃熱病是巴西叢林和農村地區的流行性疾病，經由不同病媒蚊叮咬猴子傳染；都市地區則由病媒蚊埃及斑蚊傳播。
雖然巴西衛生當局指出，迄今尚未接獲任何都市地區通報病例，建議所有前往米納斯吉拉斯州的遊客，在出發前至少十天接種黃熱病疫苗。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。