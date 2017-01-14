巴西米納斯吉拉斯州黃熱病疫情緊急

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巴西東南部米納斯吉拉斯州政府宣布，州內爆發黃熱病地區的152座城市，未來180天將進入緊急狀態。

米納斯吉拉斯（Minas Gerais）州衛生廳指出，今年來該州疑似感染黃熱病死亡通報案例增至30人，較上星期報告新增16例。疑似病例則達110例。

衛生廳指出，30宗死亡案例中，10宗感染黃熱病死亡的可能性很大，因患者經初步化驗結果呈陽性。

152個進入公共衛生緊急狀態的城市中，21個已通報疑似黃熱病病例。衛生廳說明，採取擴大關注範圍的措施是為了便利監測病例。

黃熱病是一種由病毒引起的急性發燒傳染病，若不迅速治療，可以在一星期左右致死。

黃熱病是巴西叢林和農村地區的流行性疾病，經由不同病媒蚊叮咬猴子傳染；都市地區則由病媒蚊埃及斑蚊傳播。

雖然巴西衛生當局指出，迄今尚未接獲任何都市地區通報病例，建議所有前往米納斯吉拉斯州的遊客，在出發前至少十天接種黃熱病疫苗。1060114

(中央社)