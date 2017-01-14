內部分歧 外媒質疑川普能對大陸多強硬

即將上任的美國川普政府對中國大陸的強硬措辭，使雙方從安全、貿易到網路空間等均蒙上陰影，但團隊內部的矛盾訊息，則無法確定川普究竟能對抗北京到什麼程度。

路透社報導，在潛藏爆點的南海議題上，美國總統當選人川普所提名的國務卿人選提勒森（Rex Tillerson）11日對北京拋出爆炸性挑戰，指稱將不讓中國大陸進入他們於南海打造的人工島。

一名川普交接團隊的幕僚告訴路透社，提勒森的意思並不意味美國新政府會冒與大陸軍事對抗的風險，實施海上封鎖；但另一名獲授權代表交接團隊發言的官員卻指出，在提勒森談及中國大陸應被隔絕於其所造的人工島時，提勒森「並未講錯」。

政策上出現矛盾訊號之際，川普團隊似乎將在東亞一個對抗大陸崛起的主要海軍建設計劃上，取得進展。

交接團隊幕僚告訴路透社相關具體情況，諸如在東亞以第2艘航艦為基礎，部署更多驅逐艦、攻擊潛艇和飛彈防禦連隊，並擴大或增加在日本與澳洲的新基地。

不願具名的川普團隊顧問表示，他們還打算在南韓設立「空軍長程打擊」武力。

中國大陸外交部表示，他們無法猜測提勒森所言代表什麼意義；但一家具影響力的國營小報今天則警告，阻止中國進入南海的島嶼，美國得開戰才行。

獲川普提名為國防部長的退役陸戰隊將領馬蒂斯（James Mattis），則未替提勒森的南海發言背書。提勒森的發言似與華府自身長期承諾所有人自由航行的立場格格不入。

在昨天的任命聽證會上，馬蒂斯表示，中國大陸在南海的行為，是破壞世界秩序的一部分，但也說美國的國防與財政部，需一起整合出一個政策，「以便我們不必在一個不完整或不連貫的戰略上，與對手打交道」。

這些相互衝突的訊息，凸顯將上任的川普政府要敲定其對中國大陸的外交政策，還需費一番工夫。美國對中國大陸的政策是川普面臨的最大挑戰之一。

一名前美國政府官員已非正式地建議川普交接團隊，指他們可能沒有就任何新施加於中國大陸的軍事或貿易壓力，有充分考慮過。

這名前官員說：「我們不應低估中國展開類似報復的意願」。（譯者：中央社陳亦偉）1060114

(中央社)