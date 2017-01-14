檢察官疑涉媒介性交易遭押 彰檢將停職

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台灣彰化地方法院檢察署蔡姓檢察官疑涉媒介性交易今天遭收押，彰檢表示，將發出公文將蔡姓檢察官停職，而彰檢尊重台中地檢署調查。

中檢偵查一起少女性交易案件時，發現有同好此道的通訊軟體LINE群組，其中相當多對話指嫖客中竟有檢察官，且「呷好道相報」，還會介紹客人，而這名少女表示，那人確實是檢察官。

檢方接獲線索後追查，發現是蔡姓檢察官。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強說，昨天中檢檢察官先知會檢察長後再約談。彰檢已送出人事通報，16日發公文將蔡姓檢察官停職。

蔡姓檢察官為台灣大學法律系司法組畢業、司法官訓練所第39期結業，曾任軍法書記官、澎湖地方法院書記官、中檢檢察官，2007年進入彰檢任檢察官，平時也常到公務機關或學校演講法律常識。1060114

(中央社)