鄉村歌手托比凱斯 參與川普就職演出
鬧「A咖荒」的美國準總統川普就職歡迎音樂會，主辦單位今天宣布鄉村歌手托比凱斯（Toby Keith）、歌手哈勒戴（JenniferHolliday）、演員強沃特（Jon Voight）將參與演出。
美聯社報導，川普（Donald Trump）就職歡迎音樂會演出陣容的明星魅力明顯不足，主辦單位只好強調川普自己就是最大咖。
南方搖滾樂團關門合唱團（3 Doors Down）、酷音樂團（The Piano Guys）、葛林伍德（Lee Greenwood）、DJ拉維莊姆斯（RaviDrums）等，也將參與19日的「讓美國再次偉大，歡迎慶祝會」演出。
川普還上傳影片推銷音樂會說：「我們會做點不可思議的事，真的會奇幻得不得了。」
主辦單位表示，在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）舉行的音樂會上，川普致詞「將向開創不同黨派權力和平轉移的我們最偉大歸屬之1致敬」。
參與歐巴馬當年就職活動演出的A咖藝人包括流行天后碧昂絲（Beyonce）、搖滾巨星「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、愛爾蘭樂團U2、歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）、凱莉克萊森（Kelly Clarkson）、拉丁裔女星伊娃朗格利亞（Eva Longoria）、歌手珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）等，川普就職慶祝活動顯然不可同日而語。
不過川普堅稱他就是要這樣，強調人民才是就職大典的主角，精英陪襯就好。（譯者：中央社何宏儒）1060114
(中央社)
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