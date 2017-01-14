遼寧艦通過台海 美智庫：時機點微妙
外交關係協會（CFR）綜整過去一週亞洲重要事件，中共航空母艦遼寧艦行經台灣海峽列5大要事首位，中國聲稱類似演習為例行性，但這將使其與亞洲鄰國繼續緊張關係。
由CFR亞洲事務部主任易明（Elizabeth C. Economy）綜整的「解析亞洲」（Asia Unbound）部落格提及，近期中共航空母艦遼寧艦及5艘軍艦的行動，台北曾出動F-16戰機和船艦全程監控。
文章說，遼寧艦在10小時台灣海峽航行中，並未技術性轉向進入海峽中線以東海域，在結束演訓後，已返回青島航母軍港。
外交關係協會分析，遼寧艦出航時間點非常微妙，包括總統蔡英文正出訪中美洲邦交國，並在休士頓過境時會見了美聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）等。尤其聖多美普林西比又剛與中國復交，蔡總統此行意在尋求友邦支持。
文章提及，蔡總統就任後拒絕承認被中國視為穩定兩岸關係關鍵因素、「一中各表」的「九二共識」，導致台灣與中國關係明顯惡化。
分析另指出，蔡總統與美國總統當選人川普（Donald Trump）去年12月初、史無前例通電話，讓兩岸關係陷入更加不確定性。
外交關係協會指出，中國將繼續聲稱類似演習為例行性，但其最近在南海的軍演舉措，將讓其與原本充滿敵意與不安的亞洲鄰國關係繼續維持緊張局面。
其餘4項亞洲重大事件，包括菲律賓擴大節育管道、日軟銀（SoftBank）砸1000億美元投資新技術、中國撤除一胎化強制性避孕器（IUD）措施，以及澳洲與東帝汶廢除現行海運協定。1060114
(中央社)
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