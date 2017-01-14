國三生適性入學說明會 今晚中二中舉行

國三生適性入學說明會，今晚於中二中舉行歡迎民眾參加，學校進行線上模擬教學生如何選填志願！（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局積極推動12年國教相關政策，希望達成適性揚才、多元學習的目標。14日晚上6時30分，全國家長教育協會將在台中二中活動中心舉辦「國三學生適性入學家長宣導說明會」；教育局將派員至現場提供有關入學制度、教育會考、適性輔導、生涯探索等議題說明及諮詢，歡迎民眾前往參加。

教育局長彭富源表示，104及105學年度免試志願錄取比率，中投區都是六都之冠，教育局持續積極宣導入學制度及輔導選填志願，並培訓專業講師到各校，向學生及家長說明適性入學內容。在3月、6月也舉行全市學生適性入學說明會，並建置專區網頁、印製宣導手冊及成立諮詢專線，提供家長及學生更即時、完備的資訊。

教育局指出，針對12年國教政策，市府推動包括國立高中職改隸市立、青年希望工程、設立國中區域職業試探與體驗示範中心、產學媒合中心、精進教學計畫等，提升辦學品質，也落實在地就學。

市府也推動以學生為本的「學用合一人才培育計畫」，透過一條龍的方式，提供從國中技藝教育課程、高級中等學校多元入學到未來科技大學的人才培育。技職教育方面，目前已有31家產業與中市18所學校合作，除了傳承實務經驗，也輔導未來就業；市府並與6所科技大學簽訂合作備忘錄，建構技職生升學多元管道。

彭富源強調，今日晚上6時30分將舉行的適性入學家長宣導說明會，將可提供家長及學生諮詢輔導，並透過多元議題說明，有助於民眾瞭解入學制度、教育會考、生涯探索等內容，歡迎前往參加。

(中時)