耀武威嚇 陸媒秀遼寧號美圖

遼寧號航母編隊順利完成訓練試驗任務。(圖/環球網)

遼寧號航母編隊順利完成訓練試驗任務。(圖/環球網)

遼寧號航母編隊順利完成訓練試驗任務。(圖/環球網)

遼寧號航母編隊順利完成訓練試驗任務。(圖/環球網)

遼寧號航母編隊順利完成訓練試驗任務。(圖/環球網)

中國大陸遼寧號航母編隊在11日早通過台灣海峽北返，13日下午返回青島航母軍港，順利完成跨海區跨年度訓練和試驗任務後，陸媒《環球網》立即秀出遼寧號訓練任務美圖，耀武威嚇「台獨」意圖十足。

遼寧號編隊指揮員陳岳琪表示，此次航母編隊訓練試驗任務，按照航母典型作戰編成組織了全要素、全流程整體訓練，緊貼實戰構建編隊遠海作戰指揮和保障體系，在為期20多天的訓練試驗中，相關訓練科目和科研試驗均按計劃順利推進，達到了預期目的。

大陸軍事專家表示，遼寧號航母展示具備作戰能力，對於圖謀不軌的個別國家和「台獨」分子會形成震懾；台海安全研析中心主任梅復興在臉書貼文表示，遼寧號耀武威嚇意圖已達成，他建議「有關方面」或可在適當時機，公布一張類似潛艦拍攝航艦照片，以挫挫對手的銳氣。

(中時電子報)