美18年前竊嬰案偵破 女子與親父母相認
美國警方表示，18年前1名女嬰在佛羅里達州傑克森維爾市1家醫院遭人偷走，現在發現她人還活著，而且住在南卡羅來納州，已與親生父母透過視訊相認。
美聯社和英國廣播公司（BBC）報導，拜DNA分析之賜，這名18歲女子現在知道她的本名叫做莫布里（Kamiyah Mobley）。
佛羅里達州傑克森維爾市警察局警長威廉斯（MikeWilliams）表示，莫布里身體很健康，但情緒很激動，這是可以理解的。
51歲的葛洛瑞亞威廉斯（Gloria Williams）今天一大早在南卡羅來納州瓦特波羅（Walterboro）住家以綁架和介入監護權的罪名遭逮捕。
18年前，莫布里在大學醫學中心（University Medical Center）出生8小時後，遭1名假扮成護士的女子從媽媽身邊帶走。當時，數架直升機盤旋於醫院上空，展開大規模搜索，整個城市處於高度警備狀態。
威廉斯表示，數個月前，莫布里開始懷疑可能是被綁架來的。當局沒有解釋她為什麼會起疑。
美國國家失蹤暨遭剝削兒童中心（National Center for Missing and Exploited Children）副主席勞瑞（Robert Lowery）說，這起案件是因為中心接獲線報才得以破案。他無法說明線報來源。
但警長威廉斯表示，失蹤暨遭剝削兒童中心隨即向警長辦公室冷案偵查部尋求協助，莫布里也提供樣本作DNA檢測，證明親子關係吻合。（譯者：中央社陳昱婷）1060114
(中央社)
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