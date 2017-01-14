郝龍斌：懷念蔣經國後 要找新策略

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，故總統蔣經國代表的是一種典範與歷史，懷念、追思後，國民黨要找出下一個30年的新策略、新未來、接班新血，已經刻不容緩。

國民黨主席之爭，多位參選人都打出「經國牌」，不過，外界質疑，「經國牌」在國民黨內是王道，但年輕世代顯得無感，與台灣社會又顯得脫節。

郝龍斌上午在臉書發文指出，「大家都在擁抱蔣經國」？雖然逝者已矣，但蔣經國代表的是一種典範與歷史；大家尊敬，也重視，就像美國許多政治人物，仍會傳承林肯、金恩等典範。

不過，他說，懷念、追思後，國民黨要找出下一個30年的新策略、新未來、接班新血，已經刻不容緩。

郝龍斌指出，這次有這麼多優秀的黨內朋友一起出來競選黨主席，所謂「秦失其鹿，天下共逐之」。國民黨所失的鹿，不是指一個權位，而是黨的新靈魂與新政黨價值。

他說，從黨主席洪秀柱、他、前副總統吳敦義到台北農產運銷公司總經理韓國瑜都已經陸續宣布，除了「那個人是誰」和「誰能團結」的唇槍舌戰外，參選人更應該讓大家看看：能跟黨員承諾什麼？要給國民黨什麼？國民黨的新未來是什麼？1060114

(中央社)