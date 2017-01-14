蔡明亮劉國松鄭善禧 獲行政院文化獎

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文化部今天公布第36屆行政院文化獎得主名單，導演蔡明亮、畫家劉國松及鄭善禧在電影及繪畫等領域有傑出表現，對文化有重大貢獻，獲行政院文化獎。

文化部上午公布第36屆行政院文化獎得主名單，由蔡明亮、劉國松及鄭善禧獲獎。文化部長鄭麗君表示，3得獎者在電影及繪畫等領域有傑出表現及卓越貢獻，深化台灣文化內涵，實足令人感佩。

蔡明亮出生馬來西亞，畢業於中國文化大學戲劇系影劇組，一直以台灣為創作基地，藝術風格精緻獨特，擅長描述都會小人物角色，及現代人不能溝通的困境，形塑出台灣都市點滴。

電影作品「愛情萬歲」曾獲義大利威尼斯影展金獅獎、金馬獎最佳劇情片及導演。蔡明亮執導風格在台灣及國際電影界獨樹一格，深具後現代意涵與藝術價值。

劉國松畢業於台灣省立師範大學藝術系（今國立台灣師範大學美術系），隨即組成「五月畫會」，掀起戰後台灣現代繪畫運動，創新理念早期曾受保守派反對，時至今日理論與實踐已深獲藝術家認同，成功帶領水墨畫走上革新之路，被譽為現代水墨畫之父。

畢生追求藝術本質，劉國松長期投入水墨創作，是全球華人中第1位獲頒美國文理科學院藝術與人文科學院士榮銜畫家，現代水墨畫貢獻成績卓越，影響深遠。

鄭善禧自小喜愛色彩濃豔、線條流暢民俗藝術，題材多變，喜愛寫生。求學與出國深造期間受西洋繪畫衝擊，畫出渾圓不峻、蔥青翠綠的「台灣山」。創作主題圍繞民藝風土，將本土民間藝術融入畫作；彩瓷畫體現質樸融通美學，為台灣鄉土風情留下草根味紀錄。

行政院文化獎為官方主辦等級最高的國家文化獎項，以表揚傑出藝文人士終身成就。將由行政院長頒授文化獎章、證書及獎金新台幣100萬元予得獎人。1060114

(中央社)