體驗台灣文化 印尼小朋友訪代表處
中華民國駐印尼代表處與印尼兒童慈善基金會合作，邀請印尼小朋友拜訪代表處，透過互動，增進彼此了解，也讓印尼小朋友體驗到台灣的熱情及豐富的多元文化。
駐印尼代表處12日邀請瑪麗亞摩妮克遺願基金會（Maria Monique Last Wish Foundation）的多名小朋友拜訪代表處。副代表葉非比致詞表示，代表處最重要的工作就是推動台灣與印尼關係的發展。在新南向政策之下，人與人之間的交流與連結尤其重要。
她說，瑪麗亞摩妮克遺願基金會為印尼許多弱勢兒童帶來歡樂，希望這些小朋友都能夠感受到來自台灣的熱情。
基金會創辦人娜塔莉（Natalia）向來賓介紹每一位小朋友和他們獨特的故事，並感謝印尼代表處誠摯熱情的安排。
當天活動包括藉由說故事向小朋友介紹台灣，製作雞年元宵節提燈，共同合唱「甜蜜蜜」及「月亮代表我的心」。
應邀出席活動的印尼音樂天才麥克安東尼（Michael Anthony）現場為大家演奏「小薇」、「梅花」及「愛很簡單」等多首耳熟能詳的華語金曲，為現場增添歡樂氣氛。
此外，與會小朋友、家長及貴賓品嚐珍珠奶茶、天仁茗茶茶點以及星球爆米花等來自台灣的點心。整場活動於眾人的笑聲以及歡樂的音樂聲中劃下完美句點。1060114
(中央社)
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