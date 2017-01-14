中市后里住宅火警 6戶受損1人燒傷

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台中市后里區大興路民宅14日上午傳出火警，台中市政府消防局前往灌救，共6戶被波及，65歲羅姓男子在滅火時被燒傷送醫，由衛生福利部豐原醫院收治。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年1月14日

台中市后里區大興路民宅今天上午8時傳出火警，台中市政府消防局前往灌救，共6戶被波及，65歲羅姓男子在滅火時被燒傷送醫，由衛生福利部豐原醫院收治。

消防局上午8時接獲通報，后里區大興路與四村路民宅火警，隨即出動大批人車前往灌救，現場是1樓磚造、2樓鐵皮加蓋連棟建築物，結果6戶被波及，經1小時灌救後於上午9時撲滅火勢。

消防局說，羅姓男子在滅火時頭部及手掌被燒傷，送往豐原醫院救治。

豐原醫院表示，羅姓傷者的臉、頭皮及雙手共有約5％二度燒傷，還好意識清楚，能自己沖水，經急救及敷藥後，收治住院中。1060114

(中央社)