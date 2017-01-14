MLB》王建民生涯初登板 登大聯盟經典影片
王建民在大聯盟兩度摘下19勝，去年從皇家隊牛棚出發，36歲的「建仔」摘下6勝0敗、自責分率4.22成績，喚回大家的注意，近期更登上大聯盟官方YouTube頻道的「經典」(Classic)影片！
建仔在美國時間2005年4月30日，完成大聯盟初登板，披洋基戰袍對藍鳥先發7局，被敲6安、送2保送，只丟2分，勝投被後援投手搞砸，但洋基用再見安打險勝，結束3連敗。賽後紐約媒體用大篇幅報導讚揚王建民。
王建民初登板影片，也收錄建仔美技守備，打者擊出投手方向強勁平飛球，王建民硬是從「空中抓飛鳥」，沒收1支安打。另外，影片也蒐羅洋基球星游擊手基、三壘手A-Rod、中外野手威廉斯(Bernie Williams)和左外野手松井秀喜抓下出局數畫面。讓許多老球迷看完，大叫懷念。
(中時電子報)
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