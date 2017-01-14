綠營同志搶高市長 花媽：不要刀刀見骨

綠委劉世芳（左）與高市長陳菊（左二）比肩而坐，林岱樺則被隔得遠遠的。（柯宗緯攝）

綠委劉世芳（左）今早陪同高雄市長陳菊（左二）到鳳山雙慈亭發放紅包。（柯宗緯攝）

高雄市長選戰提前開跑！高雄市長陳菊今早兩個公開行程，有意角逐市長寶座的綠委劉世芳、林岱樺現身，爭取曝光機會，而陳其邁、趙天麟、管碧玲團隊代表也出席。根據中時最新民調，逾半市民希望陳菊留在高雄，不要到中央接閣揆，陳菊重申對高雄有責任會做好做滿，同時她也期許黨內同仁公平競爭，「不要刀刀見骨」。

陳菊早上9點半出席叭布搞怪樂園開幕，劉世芳黏踢踢臂肩而坐，林岱樺與陳菊中間則另外隔著走道及兩個人。劉世芳第一個上台致詞，接著是陳菊，最後才輪到林岱樺；陳菊及劉世芳趕赴下一個行程時，林岱樺仍留在現場，緊握每一雙民眾的手，爭取市民認同。

10點半左右，陳菊隨後轉往鳳山雙慈亭發放紅包，劉世芳與五人團隊現身陪同，劉世芳團隊充當人肉看板，高舉牌子「立法委員劉世芳向您問好」，盼加深市民印象，積極爭取曝光機會。

陳菊被媒體問及，如何看待中時民調指出逾半市民希望陳菊留在高雄？陳菊強調，接不接閣揆這題目，被媒體重複問了很多次，再談也沒意思。她強調，高雄歷經很多天災及工安事件，感謝市民對我不離不棄，給我高度支持，「我跟高市府團隊對高雄人有責任，會做好做滿。」

針對五名綠委有意爭取百里侯，陳菊認為，代表高雄人才濟濟，很多人願意為高雄服務，但距離選舉還有2年時間，現在就說誰的民調高或低不準，大概內行的人都不會這樣看，專業的人會認為現在才是開始。

陳菊意有所指說，這是黨內競爭，但競爭同時不要忘了和諧團結，「不要刀刀見骨」，否則將來整合困難。她認為要用正派方法爭取人民認同，而非炒作、暗黑方式，如此無法獲得認同。

她樂見「競爭中不忘和諧」，相信人民期待看到非常優秀理性、有能力的人才帶領高雄邁向未來50、100年，承襲她過去10年來的努力。

對於外界盛傳她屬意接班人選是劉世芳，她打太極回應媒體，「謝謝你這樣的議題」。

劉世芳則說，目前不是宣布參選時機，對於民調墊底結果「那就認了吧」，表示現在提早開跑，不過她認為短短兩周內有兩份不同民調出爐參考就好，不必過於在意。記者追問心情是否受到影響？她反問「你覺得呢？」

外界指陳菊若接下行政院長一職，劉世芳有望接代理市長，為高市長選舉鋪路，劉世芳頗有微詞直說，不要這樣子說，這是假設性議題，講過很多次，不希望媒體一再炒作，她強調民進黨高層及市長本身都說沒這回事，這樣會徒增困擾，她希望大家尊重市長，畢竟到明年年底她仍是高雄的大家長。

(中時)