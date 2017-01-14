勸侯友宜接棒？朱立倫：共同努力把市政做好
有媒體13日公布新北市下一屆市長參選人民調，新北市長朱立倫今早參加活動，受訪被問及副市長侯友宜是否是一個適合接棒的人選時，他指出，2018年選舉各政黨會有黨內初選，或者是內部提名，大概都在明年初，還有1年時間各政黨都會有所準備。
朱立倫認為，對於市府團隊，包括侯友宜、每一位局處首長，大家都是全力的拚市政，惟有把市政做好，市民有感，才有機會爭取更多市民的支持跟認同，這是我們要努力加油的。
接著，朱立倫再被問到會勸侯友宜出來接棒嗎？朱立倫說，現在所有市府團隊都是一條心，大家共同努力把市政做好，每一天都把市政做好，就是爭取市民對我們支持認同的最重要的基礎。
(中時)
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