PGA》推桿不聽話 潘政琮2017美巡首戰未晉級
休息1個多月後重返美巡，但潘政琮卻在個人2017年首戰SONY公開賽，沒能在新季打出好的開始，前兩輪揮出71、68桿，以高於晉級線2桿的總桿139桿(-1)，被擋在最後兩輪決賽圈之外。
2016-2017球季已贏得2冠的美國新生代高手湯瑪斯，繼首輪飆出美巡史上第7人、第8次揮出59桿(-11)之後，14日次輪再交出64桿，以總桿123桿(-17)獨走，寫下美巡36洞最低桿紀錄，且領先暫居第2的伍德南5桿，可望繼上周SBS公開賽之後贏得2連勝與新季第3勝。
潘政琮前2輪輸湯瑪斯16桿，但比較2人第2輪的紀錄，湯瑪斯上果嶺成功率7成78桿，潘政琮則高達8成33，結果湯這輪交出64桿，潘打出68桿，潘政琮差在推桿沒有湯瑪斯順手。
去年10月加入美巡的潘政琮，美巡生涯前5戰先蹲後跳，前2戰被淘汰，隨後3場都晉級，且在RSM菁英賽打出並列第6佳績。儘管2017年首戰沒能晉級，但只要在再作調整，後勢表現仍然值得期待。
(中時電子報)
關鍵字：2017
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