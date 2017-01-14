中醫調理 可減緩化療不舒服症狀
癌症患者常苦於術後化療的不舒服，衛福部台南醫院建議可配合中醫調理減緩，但莫使用來源不明的草藥。
李姓女子是乳癌二期病患，兩次次化療後，出現胸悶、骨頭痠痛、噁心感嚴重、手腳麻感及腳趾皮膚暗沉等症狀，且容易疲倦及喘，晚上也較睡不著，無法再進行剩下的兩次化療。
李女接受中醫調理及西醫調整化療劑量後，就能忍受化療後的症狀，且持續使用中醫藥物及針灸治療，穩定症狀及生活品質。
衛福部台南醫院中醫科醫師徐瑜璟說，癌症病人配合中醫藥使用相當普遍，主因包括癌症處置後不適症狀、心理壓力影響等，才想尋求中醫支持。
癌症病友在化療時，可能出現腸胃不適、眩暈、落髮、口乾、口腔潰瘍、便秘、腹瀉、張口困難、疲倦、皮膚炎或疼痛等，每個人嚴重程度不同，但中斷西醫治療又可能影響存活及復發情形，此時配合中醫藥使用，就可增進病患西醫治療的持續性。
不過，病人不須和其他人比較，或使用來源不明的草藥，因每個人的癌症分期、接受的治療方式及劑量都不同，可能引起的症狀也不一樣，配合中醫治療，應和中醫師溝通，由中醫師開立處方，找出最適合中西醫合治時機。1060114
(中央社)
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