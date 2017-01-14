BBC妙聞 小孩抱左側 可能有助親子連結

我要評比

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如將小孩抱在左側可能有助於親子連結；臉書上無法封鎖祖克柏；以及2022年將能見證恆星碰撞產生新天體。

●為何人類似乎偏愛將小孩抱在左側？

「自然－生態學與進化」（Nature Ecology and Evolution）刊登的研究說，這個所謂的「左側偏好」現象會促進右腦處理情緒反應，接收周圍的訊息。

先前研究顯示，70%到85%婦女會將嬰兒抱在左側。這項新研究中，科學家研究10種不同的動物，包括海象、虎鯨、袋鼠以及人類，發現所有的媽媽都會把小孩放在左側。

研究團隊推斷，這種特有姿態能讓媽媽接收在右腦分析的訊息，例如情緒、哭喊、臉部辨識等，有助於促進親子連結。

●別想封鎖臉書創辦人祖克柏

科技新聞網站Gizmodo UK的特爾頓（William Turton）寫道，在臉書（Facebook）上可以封鎖美國總統歐巴馬或知名電視脫口秀女主持人歐普拉（Oprah Winfrey）等人，但沒辦法封鎖臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。

實際測試會出現以下訊息：「目前無法封鎖這則個人檔案。如果你認為粉絲專頁或個人檔案的行為違反社群守則，你可以檢舉他們。瞭解詳情。若你認為這是誤會，請請通知我們。」

●2022年將能見證恆星碰撞

1800年前兩顆遙遠的恆星碰撞後誕生的1顆星，預定將首度出現在夜空中，碰撞中產生的光最終將到達地球。

科學家預測2022年有6個月，觀星者以望遠鏡觀測雙魚座和天鵝座附近區域將能目擊這顆新星誕生，其光費時將近2000年才到達地球，屆時肉眼就能看到。

在碰撞之前，這兩顆恆星太暗，必須藉助非常強大的望遠鏡才看得到，但天文學家預測這場碰撞將讓亮度高出萬倍。

●荷蘭電車百分百靠風能運行

荷蘭現在所有電車百分之百依賴風能運行，比預定轉型成百分百再生能源還早1年達成目標。

荷蘭新聞入口網站RTL Z報導，新建數座風電場有助達成今年元旦起以再生能源驅動所有電車的目標，比原定2018年還早1年達陣。（譯者：中央社盧映孜）1060114

(中央社)