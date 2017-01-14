鐵粉帳號遭盜留不堪字眼 陸元琪嗆「做人該做的事」
陸元琪去年底和前夫袁惟仁，兩人長達14年婚姻畫下句點，而走出婚變陰霾的她，也常在臉書與分享生活近況，不過今天她卻在臉書驚爆，有鐵粉的帳號遭盜用，在粉專上留下難看言語，讓她怒斥怎會有如此無聊的人。
陸元琪昨晚在臉書發文，警告這名「有心人士」愛換多少名稱她管不著，不過請自重所有言行舉止，也告誡該人別藉此分裂她與粉絲的情誼，因為堅信支持她的鐵粉絕不會做這些無聊事，也呼籲別再白費心機了，去做「人」該做的事情吧， 最後更揚言人在做天在看，希望不要搞到最後須動用網路警察出面調查。
(中時電子報)
關鍵字：陸元琪
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