NBA》韋斯布魯克失誤大四喜 雷霆想贏都難
本季拿大三元就跟吃飯一樣的雷霆後衛韋斯布魯克，真的創造大四喜紀錄了嗎？答案是不！韋少14日拿下21分、12助攻與11籃板，外加10失誤的難堪失誤大四喜紀錄，雷霆最終86比96輸給地主灰狼並不意外。
這是韋斯布魯克生涯第2次失誤大四喜，前次在去年12月5日出戰鵜鶘時發生，他14日全場投23中7，包含三分球10投1中，如此濫投加上一堆失誤的結局，證明球權幾乎都在他手上，只要他手感欠佳，雷霆自然難以翻身。
扣除10失誤數據，韋斯布魯克14日仍然拿下領先全聯盟的本季第19次大三元成績，創下個人生涯單季最多大三元紀錄，也超越魔術強生在1981-82年球季創的單季18次紀錄，目前只要他拿大三元，雷霆仍拿不錯的15勝4敗戰績。
灰狼得以擊敗雷霆的關鍵人物，還是拿下上季年度新人的中鋒唐斯，他拿29分、17籃板與3火鍋，威金斯也有19分進帳，盧比歐貢獻14分、14助攻、4籃板與4抄截，也讓先發射手拉維因傷缺陣的傷害降到最低。
(中時電子報)
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