習近平將訪瑞士 17日出席WEF年會

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中國大陸國家主席習近平15日至18日將前往瑞士進行國是訪問，其間將出席在達佛斯舉行的世界經濟論壇（WEF）2017年年會，並訪問在瑞士的聯合國日內瓦總部等多個國際組織。

人民日報客戶端報導，習近平訪瑞期間，中瑞領導人將見證多項合作協議簽署。

報導說，每年冬季在達佛斯（Davos）舉行的論壇年會有「世界經濟風向標」之稱。習近平將在17日論壇年會開幕式上發表主旨演講，並與世界經濟論壇主席施瓦布及部分與會來賓對話交流。

習近平18日將造訪聯合國日內瓦總部，將在聯合國辦公大樓「萬國宮（Palais des Nations）」發表演講，闡述人類命運共同體理念，就重大問題提供中國大陸方案。

習近平18日還將訪問世界衛生組織（WHO）和國際奧委會。習近平將在日內瓦會見世衛組織總幹事陳馮富珍，見證中方與世衛組織簽署「一帶一路」衛生領域合作諒解備忘錄等合作文件。

大陸2022年將舉辦冬季奧運。18日在洛桑，習近平將會見國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach），並參觀奧林匹克博物館。1060114

(中央社)