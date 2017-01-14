嚇人 陸外銷成衣竟有垃圾場太平間舊衣

中國大陸市面上常見號稱「外貿尾單」或「出口轉內銷」的衣服（外銷成衣），但陸媒報導，其中有些是走私國外舊衣翻新，舊衣甚至來自垃圾場和太平間。

大陸財經網報導，由於大多是日韓衣物，款式設計比較新穎，備受年輕人青睞，「90後」（1990年代出生）是「洋垃圾」翻新後的所謂「外貿尾單」服裝購買的主力軍。受年輕人歡迎是這些店鋪「長盛不衰」的一大原因。

近日有媒體暗訪發現，廣東碣石「洋垃圾」產業長盛不衰，走私來的舊衣服再次「翻新」，以名牌「外貿尾單」在網上翻倍售賣。知情人士透露，不少洋垃圾來自國外停屍間及廢品站。

這段暗訪影片中，一名舊衣行業從業者說：「帶血的（衣物），人家用洗衣機洗一下就行了，有的從死人身上脫下來的…」

「洋垃圾」是指中國大陸明令禁止進口的固體廢物，主要有廢礦渣、廢電池、電子垃圾等工業廢物，以及舊服裝、生活垃圾、醫療垃圾等。這一產業在大陸至少有18年歷史，而且不侷限在某一地區。

與香港的海上距離僅115公里的廣東省陸豐市南部的碣石鎮，是中國大陸最大的「洋垃圾」服裝集散地，這些服裝多經此中轉後銷往大陸各地。

財經網報導，大陸出入境檢驗檢疫局、國家工商局和衛生部、醫學專家等多方權威單位及人士均曾公開表示，洋垃圾來自日本、南韓、美國等國家的垃圾場、廢品處理廠及醫院、殯儀館，有些是病人不穿的，有的甚至是來自死人身上。

走私銷售洋垃圾服裝是一個暴利行業，受利益驅動，相關犯罪活動才如此猖獗。1060114

(中央社)