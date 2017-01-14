火燒車疑人為縱火 警掌握兩可疑對象

我要評比

高雄市仁武區今天發生一起火燒車，一輛休旅車在車主自家門口起火燃燒，幸而及時撲滅沒有人員傷亡，警方初步調查疑為縱火案，已掌握兩名可疑對象追查。

警方初步調查，這起火燒車疑遭縱火案發生於凌晨近1時左右，車主發現車子起火後，立即以滅火器滅火，並趕緊向警方報案。

有目擊者指當時有男子在車輛附近出沒，隨後車子起火，疑似縱火男騎機車逃逸。由於車主的女兒曾與前男友發生感情糾紛，由警方調查。

警方初步調查疑為縱火案後，已掌握兩名可疑對象追查。1060114

(中央社)