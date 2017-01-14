寒冬送暖 中市副議長發放民生物資

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寒風細雨，氣溫驟降，台中市副議長張清照（左4）14一早就前往梧棲頂寮里協助發放冬令救濟物資，希望幫助弱勢民眾過好年。（副議長辦公室提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年1月14日

寒風細雨，氣溫驟降，台中市副議長張清照今天一早就前往梧棲頂寮里協助發放冬令救濟物資，還出動「清年軍」前往沙鹿一家大賣場前發放物資，希望幫助弱勢民眾過好年。

梧棲區頂寮里長鐘金水每年春節前都會舉辦冬令救濟，清晨雖然下著雨，張清照親自協助搬運物資給弱勢民眾，一名前來領取物資的阿嬤感動說「足甘心！」

梧棲頂寮里這次發放一些日常用品，包括泡麵、衛生紙及食品，共50戶貧戶受益。張清照感謝愛心人士的捐助，也感謝鐘金水每年辦這有意義的活動。

配合「台中港龍慈善協會」的活動，張清照也出錢出力，除了捐款之外，一早也派出15名年輕力壯的「清年軍」搬運物資，協助發放泡麵、白米、油等日常用品給150戶的弱勢家庭。

張清照說，社會處處有溫情，弱勢族群需要大家的協助，冬令救濟不分你我，只要能力，出錢或出力都是善舉，他的「清年軍」經常協助社團幫助弱勢，學習付出是最好的人生功課。1060114

(中央社)