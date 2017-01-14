高麗菜崩盤 農夫血淚推15元自行採收
第一次種高麗菜就崩盤！高雄市大寮區66歲農民蕭文明，過去在大寮種紅豆10餘年，去年雙十節後第一次改種高麗菜，未料因高麗菜盛產崩盤，他透過網路喊出「高麗菜自採一粒15元」，今早6點多就有民眾擠入田中搶買高麗菜，有自備布袋、大籃子，甚至出動貨車，截至中午至少有逾200人到場搶購，蕭文明苦笑說，崩盤差點去跳樓，下次再也不種高麗菜了。
今早高雄市氣溫低，寒風中夾帶毛毛雨，但仍不減民眾興致，6點多湧入大寮區永芳路的這處高麗菜田。蕭文明說，這塊4分多的高麗菜田，大概可採收1萬1000多顆高麗菜，但菜金變菜土，請工人採收不划算，原本想乾脆放爛充當肥料。
不過，他與姪子蕭清翔討論過後，決定透過網路傳播，希望大家來當一日農夫，自備鐮刀等工具下田採收，一粒高麗菜只要15元大放送。消息一出，今早吸引上百人來搶購，有人一口氣帶走70顆，也有透過電話代採200顆，撿便宜的民眾將一袋袋高麗菜帶走，直說「雖然市場3顆50元，但加減賺啦」。
蕭文明說，高麗菜價去年最高有一顆到300元，今年暖冬盛產，高麗菜滯銷，簡直血本無歸，盤商還刻意壓低收購價錢，他簡直欲哭無淚，差點去跳樓，幸好這次發起採收活動，至少可以打平成本支出，不過他再也不會傻傻的種高麗菜了。
(中時)
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