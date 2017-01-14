左營空汙全台最慘 業者認為不影響房市
據統計高雄空氣監測站以左營慘「勝」，一年有60天達紅害等級，不過房地產及代銷業者異口同聲說，不至於影響左營當地房價，畢竟空汙問題非一朝一夕，民眾反而較關心，左營生活機能完善、商圈蔚然成型、交通便捷，因此房市仍有漲幅空間。
高雄市代銷公會理事長戴嘉聖分析，買房有其地緣性、區域性，就他的觀察左營空氣條件不佳，不至於打擊房市，至今也無客戶反應。而臨近左營監測站有新落成的大坪數景觀豪宅，每坪落在30至35萬，絲毫不受影響。
戴嘉聖指出，近10年，北高雄發展迅速，有不少新的重劃區，隨著人口轉移，越趨密集，建案以大樓為主力，新成屋每坪至少2字頭。去年漢神巨蛋商圈裕誠路、博愛二路地價每坪約145萬元，更僅次於高雄地王大遠百，指標性豪宅房價亦陸續超越南高雄水準。
高市建築公會理事長、友友建設董座張永義認為，左營空氣品質不佳眾所皆知，民眾購屋前老早清楚，遑論空汙是整體高雄市的問題。不過，左營生活機能佳、交通便捷，拉抬鼓山區一帶建案，他位於美術館特區的豪宅「美術帝國」，已售出10戶，顯示空汙議題不會左右房市。
大高雄不動產開發理事長卓永富直言，空汙是大高雄整體性問題，民眾較不將空氣品質條件列為購屋標準。然而，高雄市新建案多朝綠建築開發，在大樓外觀、陽台或中庭種樹植栽，減少碳排放量，據悉約有2、300棟建案申請「高雄厝」，今年陸續有10多棟完工，建商也有共識綠化環境為地球盡一份心力。
(中時)
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