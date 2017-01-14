北韓駭客和創匯人員傳在中國集體潛逃

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南韓媒體報導稱，對於有關「在中國大陸工作的北韓駭客和創匯人員集體叛逃」的傳聞，南韓情治當局昨天透露，「正在瞭解中」。

南韓聯合新聞通訊社引述南韓情治當局表示，有廣播電視台報導稱，「北韓IT相關創匯人員和駭客等10多人集體叛逃。」

某廣播電視台稍早引述中國消息人士的話稱，本月11日晚間9時左右，在中國吉林省長春市工作的北韓駭客和創匯人員10多人集體潛匿，監視他們的北韓國家保衛部幹員已向中國安全部申報失蹤。1060114

(中央社)