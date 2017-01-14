陳菊參拜發紅包 劉世芳隨行

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高雄市長陳菊今天到鳳山區雙慈亭參拜並發放新年紅包，民眾大排長龍領紅包，受關注的是立委劉世芳也在現場發放紅包袋，格外受到關注。

距離春節還有近兩星期，陳菊走入基層，提早向市民拜年發紅包。雙慈亭廟埕廣場，一早就湧入長長的人龍，等著從陳菊手上拿到開運紅包，為新年搏得好彩頭。

立委許智傑、劉世芳也陪同參拜，受關注的是陳菊在發放10元紅包的同時，劉世芳也一旁發放署名劉世芳的紅包袋，向民眾賀年。

也打算投入民進黨高雄市長初選，劉世芳受訪表示，如果有空會跟著市長公開的行程跑。

傳言指出，如果陳菊北上接任要職，劉世芳可能會代理高雄市長，劉世芳斥為流言，請外界不要再訛傳。1060114

(中央社)