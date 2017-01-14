男子勾勾纏 疑對前女友父親車子縱火

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高雄市仁武區今天凌晨發生一起縱火案！51歲廖姓車主停放在自家門口的廂型車遭人縱火，幸好及時撲滅，未有人員傷亡。不過，廖男懷疑是女兒的男友所為。廖男供稱，去年與男友分手，還付了24萬分手費才恢復單身，未料男友不肯罷休，多次到廖男工作場所騷擾，警方根據相關事證，將這名前男友列為重要關係人，正全力追查釐清是否涉案。

警方調查，車主女兒去年8月與男友提出分手，對方要她拿出24萬元，才肯還她自由身，未料前男友仍繼續勾勾纏，先到車主工作場所騷擾，傳Line恐嚇前女友及其家人。

去年底廖男住處就遭人破壞，噴灑不明液體引發火光差點釀火災，今天凌晨車子又遭縱火，由於兩次前男友都出現在場，警方懷疑涉案程度高，正全力約談到案說明，釐清整起事件。

(中時)