男子勾勾纏 疑對前女友父親車子縱火
高雄市仁武區今天凌晨發生一起縱火案！51歲廖姓車主停放在自家門口的廂型車遭人縱火，幸好及時撲滅，未有人員傷亡。不過，廖男懷疑是女兒的男友所為。廖男供稱，去年與男友分手，還付了24萬分手費才恢復單身，未料男友不肯罷休，多次到廖男工作場所騷擾，警方根據相關事證，將這名前男友列為重要關係人，正全力追查釐清是否涉案。
警方調查，車主女兒去年8月與男友提出分手，對方要她拿出24萬元，才肯還她自由身，未料前男友仍繼續勾勾纏，先到車主工作場所騷擾，傳Line恐嚇前女友及其家人。
去年底廖男住處就遭人破壞，噴灑不明液體引發火光差點釀火災，今天凌晨車子又遭縱火，由於兩次前男友都出現在場，警方懷疑涉案程度高，正全力約談到案說明，釐清整起事件。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。