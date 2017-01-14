任內最後出訪 凱瑞在越南捍衛TPP
美國國務卿凱瑞在任內最後出訪行程中，捍衛準總統川普政府已言明將退出的12國貿易協定「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。他並敦促各國克制，避免在南海作出挑釁行動。
美聯社報導，凱瑞（John Kerry）今天在胡志明巿南部的科技與教育大學（University of Technology and Education）對學生說：「我無法預測（美國）新政府絕對會怎麼樣去處理貿易，但我絕對可以告訴你們，簽署跨太平洋夥伴協定（TPP）的根本理由未曾改變。」
他指出，若無法對海外銷售商品，美國將無法成長。
凱瑞承認，川普（Donald Trump）下週宣誓就任後，作為總統歐巴馬政府「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策主軸的TPP，其前途仍在未定之天。不過他相信美國對區域的承諾不會改變。
他指出：「華府政權移交不會改變或是根本破壞美國對亞太繁榮、穩定、安全所作承諾。」他並說：「我們的友誼不是靠個人或人格特質。」
白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）在華府告訴記者：「不幸的是，國會未採取行動批准歐巴馬政府所談判簽署的協議。另外不幸的是，初期跡象顯示各國準備拋下美國往前走。這意謂其他國家將來從某些國家進口產品時，價格會更便宜，這將使美國商業處境更為不利。」（譯者：中央社何宏儒）1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。