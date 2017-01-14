任內最後出訪 凱瑞在越南捍衛TPP

美國國務卿凱瑞在任內最後出訪行程中，捍衛準總統川普政府已言明將退出的12國貿易協定「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。他並敦促各國克制，避免在南海作出挑釁行動。

美聯社報導，凱瑞（John Kerry）今天在胡志明巿南部的科技與教育大學（University of Technology and Education）對學生說：「我無法預測（美國）新政府絕對會怎麼樣去處理貿易，但我絕對可以告訴你們，簽署跨太平洋夥伴協定（TPP）的根本理由未曾改變。」

他指出，若無法對海外銷售商品，美國將無法成長。

凱瑞承認，川普（Donald Trump）下週宣誓就任後，作為總統歐巴馬政府「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策主軸的TPP，其前途仍在未定之天。不過他相信美國對區域的承諾不會改變。

他指出：「華府政權移交不會改變或是根本破壞美國對亞太繁榮、穩定、安全所作承諾。」他並說：「我們的友誼不是靠個人或人格特質。」

白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）在華府告訴記者：「不幸的是，國會未採取行動批准歐巴馬政府所談判簽署的協議。另外不幸的是，初期跡象顯示各國準備拋下美國往前走。這意謂其他國家將來從某些國家進口產品時，價格會更便宜，這將使美國商業處境更為不利。」（譯者：中央社何宏儒）1060114

(中央社)