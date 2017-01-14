中市華美黃昏市集 獲經濟部二星認證

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台中市華美黃昏市集獲經濟部頒發優良市集二星認證，成為台中第一個被認證的黃昏市場，為慶祝這項殊榮，15日將舉辦狂歡購物節，有超過萬元的現金禮券抽獎等。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年1月14日

台中市華美黃昏市集獲經濟部頒發優良市集二星認證，成為台中第一個被認證的黃昏市場，為慶祝這項殊榮，15日將舉辦狂歡購物節，有超過萬元的現金禮券抽獎等。

台中市華美黃昏市集去年獲經濟部頒發優良市集二星認證，成為台中第一個被認證的黃昏市集，為慶祝這份殊榮，市集15日下午3時將舉行回饋狂歡購物節，並有超過萬元的現金禮券紅包抽獎活動，邀民眾一同分享喜悅。

台中市政府經濟發展局表示，華美黃昏市集為中市府列管在案的攤販集中區，也是台中第一個黃昏市集，已有30多年的歷史，在所有攤商的努力與政府輔導下，去年榮獲經濟部頒發優良市集二星認證，成為台中市第一個被認證的黃昏市集。

華美黃昏市集攤販集中區管理委員會表示，明天民眾到華美打卡、玩遊戲，就可現場抽紅包；此外，還有特技表演、薩克斯風演奏、模仿秀等節目，以及氣球老師折氣球，要送給現場的小朋友，希望親子同樂。

明天管委會也將首次推出黃昏市場「限量年菜特賣會」，8道年菜只要1888元，有佛跳牆、鵝汁滷筍干、全味香燻臘肉、鹿茸冬蟲烏骨雞等，限量100套。1060114

(中央社)