川普擬提名馬里蘭檢察官出任副司法部長

根據知情消息人士，美國總統當選人川普（Donald Trump）打算提名馬里蘭聯邦檢察官羅森斯坦（Rod Rosenstein），出任司法部副部長。

路透社報導，川普提名的司法部長人選、聯邦參議員塞申斯（Jeff Sessions）10日在任命聽證會中表示，他將會迴避任何有關希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的事務後，羅森斯坦若確定成為司法部二把手，將會負責有關希拉蕊‧柯林頓的調查。

民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓在總統大選中敗給共和黨候選人川普，她因為在擔任國務卿期間使用私人電郵伺服器辦公，先前成為聯邦調查對象，最後美國聯邦調查局（FBI）建議不起訴她。

羅森斯坦目前職務是2005年由當時共和黨籍總統小布希（George W. Bush）指派，在接任的民主黨籍歐巴馬執政時期仍維持原職。

川普交接團隊未立即回應置評要求。（譯者：中央社盧映孜）1060114

(中央社)