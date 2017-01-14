國家清潔周開跑 海巡署弟兄打掃興得里

海巡弟兄打掃署本部周遭巷弄。（海巡署提供）

清掃活動上午9時展開，沿著署本部周遭開始清潔。（海巡署提供）

海巡署秘書室主任吳明勳（左），與興得里里長黃細福（右）討論清掃流程。（海巡署提供）

春節即將來臨，海巡署為響應「國家清潔周」活動，今天上午結合興得里里民，針對海巡署周邊50公尺內環境，實施大掃除工作，敦親睦鄰拉近與民眾的距離，以實際行動展現海巡署樂於為民服務的核心價值。

這次的環境清潔活動，由秘書室、警衛一中隊等數十位海巡同仁，會同興得里里長黃細福及環保志工，頂著12度低溫寒風，冒雨拿起掃具，進行署本部周邊巷弄整理，除了各種垃圾外，包括容易孳生蚊蟲的水溝、容器，以「巡、倒、清、刷」4大步驟逐一整理，經過近3小時耐心整理，讓興得里的街道環境煥然一新。

海巡署表示，春節將至，在家家戶戶大掃除的同時，本署各單位，將積極響應環境清潔活動，希望吸引更多民眾參與社區環保工作，為維護優質公共環境，盡一份心力。

(中時)