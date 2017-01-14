入冬第3波冷氣團來襲 農業局提醒農民嚴防寒害
根據中央氣象局天氣預報，13日起氣溫明顯下降，為預防低溫危害農業，台中市政府農業局籲請各區公所及農會輔導農民做好防寒必要措施，以減少損失，如有災情傳出，請依農業天然災害查報作業規定儘速通報。農業局表示，蔬菜及花卉部分，可搭設塑膠棚、溫室、防風牆、防風網、畦溝灌水或葉面灑水保護，已屆採收期的蔬菜，請及早採收，以減少損失。
農業局長王俊雄指出，果樹部分，迎風面可設置防風設施，酌量增施鉀肥，也加強果園灌水、噴霧、覆蓋，並包裹樹幹或果實套袋；受害的花、果應立即疏除，並修剪寒害枝條與葉片；已達採收期者則宜提早採收；此外，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，應留意氣溫狀況妥適防護。
茶樹部分，則可在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網或撒上薄層稻草，地面可敷蓋有機資材，當氣溫下降可能造成霜害時，可利用茶園噴灌設備向樹冠面噴水，以增加茶園空氣濕度，使冷空氣不易進入。
茶樹如遭受寒害，應儘速清除受害褐變或紅變芽葉，以利第二輪新梢重新萌發；此外，枯死枝條宜及時修剪，並加強淺耕除草、疏鬆土壤、提高地溫、增施速效性氮肥，再適當搭配施磷鉀肥，以增強樹勢，或以1﹪尿素稀釋液或其他葉面植物營養液噴施，以加速新芽葉萌發。
王俊雄表示，由於低溫危害農作物的速度較慢，且持續時間較久，農業局已通報各區公所密切注意，若有災情顯現，將依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕，並將請台中區農業改良場協助提供受災地區農民後續防寒措施技術輔導，以減低農民經營上的損失。
(中時)
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