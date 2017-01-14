興航專案就業媒合 16日新北市登場
為協助復興航空公司員工就業與轉職，並善用員工專技與專長投入相關產業，創造勞資雙贏，勞動部勞動力發展署特結合臺北市政府及新北市政府，訂於106年1月16日上午10時至下午1時，在新北市政府6樓大禮堂辦理「復興航空公司員工就業專案媒合活動」，現場並將提供1,400個以上職缺，民航局鼓勵復興航空公司員工踴躍參與本次就業專案媒合活動，俾儘速開啟新的生活。
復興航空公司105年11月22日起無預警停航，為維護消費者與員工權益，行政院及勞動部與交通部等相關單位均通力合作，俾將衝擊與影響降至最低。勞動部已辦理多場就業服務資源之宣導及說明會，提供失業給付、職業訓練生活津貼及相關就業服務資訊，並協助辦理求職登記及提供就業諮詢、推介就業或安排職業訓練。
此外，交通部及民航局亦配合勞動部，積極協助員工尋求轉業機會，包括協調相關航空業者辦理機師招募說明會，並鼓勵國內外航空公司積極進用原復興航空公司相關員工。
配合本次「復興航空公司員工就業專案媒合活動」之規劃，民航局特別協調包括中華航空、遠東航空、台灣虎航、華信航空、亞洲航空、漢翔公司、昇恒昌及采盟公司等航空相關產業參與徵才，釋出的職缺包括飛航機師、空服員、地勤運務人員、飛機維修人員、行銷、營業與票務人員等航空相關職缺。
臺北市政府及新北市政府亦廣邀包括旅遊運輸、旅宿餐飲、物流倉儲及百貨精品業等相關產業一起參與徵才，釋出的職缺包括行政管理、主管秘書、公關副理、總經理秘書、客務、客服專員等中高階服務職缺，也有ERP顧問、軟體開發工程師等技術職缺；針對督導級中高階主管，也開發了人資副理/主任、財務副理/主任、業務經理、櫃檯主任、教育訓練主管等工作機會。
民航局鼓勵復興航空公司員工踴躍參與本次就業專案媒合活動，俾儘速獲得新的工作機會並開啟新的生活。
(工商)
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