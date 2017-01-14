中市禮券健檢服務移師台南 為民權益把關
台中市政府法制局日前設置旅展禮券健檢服務，為消費者購買的禮券商品把關，此健檢機制獲得各地肯定與熱烈回響。該局進一步請消保官張百佑前往台南分享健檢經驗；並於14日至台南旅展協助台南市政府消保官查核禮券，希望將台中市的經驗輸出，與台南市政府共同提昇禮券交易安全。
中市法制局表示，台中市每年約有6場次大型旅展活動，每次活動吸引近十餘萬消費者，為避免業者藉機大量行銷，卻於日後不提供服務，損及消費者權益，中市消保官已連續幾年會同市府觀光旅遊局及衛生局，已辦理13場次以上的禮券健檢服務。
主任消保官康馨壬說，大型旅展禮券健檢制度讓消費者購買禮券更安心，藉由消保官檢視、查獲無履約保證的禮券，讓業者的違規行為無所遁形，並當場要求業者改正。
消保官協助消費者購買安全性高的禮券，並協助辦理違規禮券退費，確保消費者權益，也確保合法廠商的公平交易環境，以達到消費者、業者及政府三贏的制度。
(中時)
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