印度男孩設計掃雷無人機獲大筆金額
印度古茶拉底省一名14歲男孩設計出一架可幫助偵察和掃除戰場地雷的無人機，政府最近與他簽署5000萬盧比（新台幣近2500萬元）合約，探索無人機商業化可能性。
根據社交網路「LinkedIn」查到的資料，住在古茶拉底省（Gujarat）阿默達巴德市（Ahmedabad）的男孩札拉（Harshardhan Zala）今年才14歲，已於5個月前創設一家國防和太空領域的企業「Aerobotics7 Tech Solutions」，自任執行長。
印度「新德里電視台」（NDTV）今天報導，札拉只是Sarvoday Vidhyamandi中學的學生，但平日對科學很感興趣，開始設計各種自動機械裝置。
札拉在2017年「活力古茶拉底全球論壇」與政府簽署合作發展掃雷無人機的簽約儀式上告訴媒體，他最早設計了掃雷機器人，但完成後卻發現重量太重，容易引爆地雷而造成損壞，設想也許改成無人機就能以安全距離探測地雷，因而開始設計掃雷無人機。
最後，札拉花了32萬盧比（新台幣近16萬元）完成掃雷無人機原型設計與組裝，並測試成功。現在，古茶拉底省科學與技術委員會（GUJCOST）決定與札拉簽約，資助5000萬盧比繼續研究這款無人機商業化可行性。
報導引述札拉的解釋說，掃雷無人機是透過紅外線偵測埋在地表下的地雷，一旦偵測到地雷，就透過一支50克引爆雷管來解除地雷的威脅。
札拉表示，他花了32萬盧比來完成掃雷無人機原型機，未來進行改良將使成本增加一點點，但預計正式使用於部隊時，價格會比現有的系統便宜一些。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。