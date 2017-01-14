印度男孩設計掃雷無人機獲大筆金額

印度古茶拉底省一名14歲男孩設計出一架可幫助偵察和掃除戰場地雷的無人機，政府最近與他簽署5000萬盧比（新台幣近2500萬元）合約，探索無人機商業化可能性。

根據社交網路「LinkedIn」查到的資料，住在古茶拉底省（Gujarat）阿默達巴德市（Ahmedabad）的男孩札拉（Harshardhan Zala）今年才14歲，已於5個月前創設一家國防和太空領域的企業「Aerobotics7 Tech Solutions」，自任執行長。

印度「新德里電視台」（NDTV）今天報導，札拉只是Sarvoday Vidhyamandi中學的學生，但平日對科學很感興趣，開始設計各種自動機械裝置。

札拉在2017年「活力古茶拉底全球論壇」與政府簽署合作發展掃雷無人機的簽約儀式上告訴媒體，他最早設計了掃雷機器人，但完成後卻發現重量太重，容易引爆地雷而造成損壞，設想也許改成無人機就能以安全距離探測地雷，因而開始設計掃雷無人機。

最後，札拉花了32萬盧比（新台幣近16萬元）完成掃雷無人機原型設計與組裝，並測試成功。現在，古茶拉底省科學與技術委員會（GUJCOST）決定與札拉簽約，資助5000萬盧比繼續研究這款無人機商業化可行性。

報導引述札拉的解釋說，掃雷無人機是透過紅外線偵測埋在地表下的地雷，一旦偵測到地雷，就透過一支50克引爆雷管來解除地雷的威脅。

札拉表示，他花了32萬盧比來完成掃雷無人機原型機，未來進行改良將使成本增加一點點，但預計正式使用於部隊時，價格會比現有的系統便宜一些。1060114

(中央社)