WSJ專訪 川普：不承諾與中方關於台灣的協議

美國總統當選人川普今天接受「華爾街日報」（WSJ）專訪指出，有關取消對俄羅斯的制裁，他抱持開放態度，同時也不承諾長期以來與中國就台灣達成的協議。

才剛召開去年當選以來首場記者會後，與主流媒體保持距離的川普，今天接受華爾街日報長達1小時訪問，談論未來上任後美與俄羅斯、中國的關係，也約略看出他可能重新調整美與上述兩大國外交策略。1060114

(中央社)