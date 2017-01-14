春節國道單日80起車禍 高公局籲睡飽再上

交通部高速公路局預估春節期間國道車流將是平常的1.7倍至2倍，據統計，去年9天春節連假，國道共發生725件事故，平均每日80.5件，疲勞駕駛、晃神注意力不集中或變換車道不當是主要原因，高公局呼籲駕駛隨時注意路況、養足精神再上路。

高公局統計104、105年春節期間國道事故資料，分別發生437件（6天）及725件（9天）事故，平均每日發生72.8及80.5件，多數肇事原因與疲勞駕駛、晃神注意力不集中、變換車道不當有關，皆屬人為可避免的狀況。

此外，國道事故平均每件處理時間約25至30分鐘，事故規模較大者，要花更久的時間，在一般交通狀況下，事故造成的回堵，每1公里約需花10分鐘才得以紓解，如發生在春節車流量大時，後續車流不斷湧入，更增紓解的困難。

高公局表示，如發生交通事故，請盡速通報1968或110處理，避免造成後方二次事故，在警方人員未到達現場前應先啟亮危險警告燈，並在車輛後方約100公尺處，豎立車輛故障標誌。

(中時)